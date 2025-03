Weltrekord-Helden sicher: „Alles ist möglich!“

Draußen tobte auf den Rängen nach dem Sieg in Spiel 7 des historischen Viertelfinals mit sechs Overtimes in Serie gegen Graz noch immer der Jubel, als Black-Wings-Coach Phil Lukas in der Kabine zu den Weltrekord-Helden sprach: „Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ihr habt es wieder getan! Seid wieder zurückgekommen! Habt ausgeglichen und dann in der Verlängerung gewonnen. Ich hab’ wieder neue graue Haare bekommen – aber wen interessiert’s. Es ist unglaublich! Es ist eine Weile her, dass Linz im Halbfinale war. Unsere Saison geht weiter, Gratulation! Wir Coaches sind unglaublich stolz, wie ihr die Serie bewältigt habt, wie viel Charakter in dieser Kabine ist. Ich freue mich auf die nächsten zwei Wochen!“