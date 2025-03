Mann schlief wochenlang neben erstochener Freundin

Mit Nagelpistole in Kopf geschossen

Der 22-Jährige gab an, dass er in Ohnmacht gefallen sei, nachdem er seine tote Freundin entdeckt hatte. Als er wieder wach geworden sei, habe er sich aus Verzweiflung mit einer Nagelpistole in den Kopf geschossen. Es steckte tatsächlich ein Geschoss in seinem Kopf, als er sich drei Wochen nach der Tat in die Polizeistation begeben hatte.