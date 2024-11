„Einfach Spaß haben!“ Hype um Albaniens Ski-Juwel

Mikaela Shiffrin ist es schon gewohnt, ganz oben auf dem Podium zu strahlen. Immerhin feierte die US-Amerikanerin in Gurgl ihren 99. Weltcupsieg. Doch das Gesicht, das sie am Samstag neben ihr stehen sah, war dann doch eine Überraschung. Wenngleich man sich wohl an den Anblick gewöhnen darf.