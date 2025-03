Vor Serie gegen Linz: So geht‘s KAC-Ass Jan Mursak

Weltrekord-Serie geht an Linz

Dieses bestreitet man ab Dienstag (erstes Spiel daheim!) gegen Linz. Die Stahlstädter setzten sich in einer Weltrekord-Serie (noch nie gab’s in einem Play-off-Spiel sechsmal in Folge Overtime!) am Sonntag gegen Graz mit 3:2 im „Nachsitzen“ durch.