Linz nach nächstem Overtime-Krimi im Halbfinale!

Linz ging vor 4900 Fans durch einen Überzahltreffer von Andreas Kristler (3.) früh in Führung. Im zweiten Drittel kippte die Partie durch Tore von Casey Bailey (25.) und Stephen Harper (37.) aber in Richtung der Gäste. Die 99ers gaben auch im letzten Abschnitt lange den Ton an. In der Schlussphase drängte Linz aber vehement auf den Ausgleich, der wie schon am Freitag Shawn St-Amant in der 57. Minute gelang.