KAC-Star schwer verletzt! Sogar Notarzt rückte an

Vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs steht der KAC unter Schock! Beim Training am Sonntag wurde Topstar Jan Mursak von David Maier in internen Match hart gecheckt, krachte daraufhin voll in die Bande. Der 37-jährige Slowene blieb schwer verletzt liegen. Rettung und Notarzt rückten mit fünf Mann in die Heidi-Horten-Halle an, behandelten den Stürmer lange.