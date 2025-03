Nach nächster Watschn nun Negativrekord vor Augen!

Die Ski-Herren fuhren in den vergangenen 386 Tagen Rennen in acht Ländern. Und das in vier Disziplinen, unter Tags oder am Abend, bei Sonne, Schneefall oder Wind, bei eisigen, weichen oder griffigen Verhältnissen – und kein einziges Mal stand ein Österreicher ganz oben am Podest.