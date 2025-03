Wiener Volksschule droht nun ein Lehrer-Exodus

Die Volksschule in der Hernalser Hauptstraße mit Spezialisierung auf Kinder mit Sprachstörungen soll schließen – die „Krone“ berichtete. Dafür soll in Ottakring ein neuer Standort eröffnen. Was sich auf den ersten Blick nicht dramatisch anhört, ist für die Eltern der betroffenen Kinder eine Katastrophe. Und nicht nur die könnten unter den Plänen leiden.