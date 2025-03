Inklusive Schule vor Aus: Eltern auf Barrikaden

„Aufgrund des steigenden Bedarfs an Schulplätzen für körper- und mehrfachbehinderte Kinder wird es in den kommenden Jahren notwendig sein, zusätzliche Klassen für sie zu errichten“, heißt es aus der Bildungsdirektion zur „Krone“. Also müssen die sprachgestörten Schüler ausziehen. Sie sollen in eine Einrichtung im 16. Bezirk übersiedeln. Mit dieser Lösung wolle man auch den hohen Bedarf an Volksschulplätzen in Ottakring decken.