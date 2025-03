Wirtschaftskammer: Gewählt, aber nicht anwesend?

In fünf Jahren keine einzige Sitzung besucht

Noch am selben Tag betonte Mandl die zahlreichen Aufgaben, die für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes anstehen. Es muss fleißig weitergearbeitet werden, ist die Prämisse. Da hat er wohl recht. Doch allerdings teilten in der Vergangenheit nicht alle Funktionäre – ungeachtet der Parteizugehörigkeit – diese Einstellung in Sachen Arbeiten. Schon während des Wahlkampfes wurde immer wieder Kritik laut, dass der ein oder andere Mandatar seine Verantwortung in der Kammer nicht ganz so ernst nehme: „Es gibt Unternehmer, die waren in fünf Jahren kein einziges Mal bei einer Sitzung“, wird der „Krone“ bestätigt.