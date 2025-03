Frauen-Bewerb nach Abbruch neu angesetzt

Eder knackte 200er-Marke

Lisa Eder flog im letztlich nicht gewerteten Durchgang mit 202 m und auch zuvor im Probeversuch als erste Österreicherin über die 200er-Marke. Seriensiegerin und Doppelweltmeisterin Prevc hatte am Freitag im Training mit zweimal 236 m einen neuen Weltrekord aufgestellt. Am Sonntag ist noch ein zweiter Bewerb geplant. Auch die Männer sind an beiden Tagen in Vikersund im Einsatz.