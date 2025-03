Schmusen mit Kuh, Yoga mit Ziege: Unnötiger Hype?

In der Gruppe 30 Euro, ganz privat auch mal über 100 Euro – dafür aber eine Stunde Kuscheln mit einer Kuh! Sanfte Augen, große Ohren und angeblich ein tolles Mittel gegen Stress – das zieht in den sozialen Medien. Entsprechende Werbung kommt meist aus Deutschland. Wer in Tirol sucht, wird nicht fündig. „Ich habe davon noch nicht gehört“, sagt Christian Moser von Rinderzucht Tirol. Und: „Ob eine Kuh eine Stunde lang kuscheln mag, weiß ich nicht“, zweifelt er.