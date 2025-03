Rote Gemeinden sind im Schnitt höher verschuldet

Weil in diesem Jahr voraussichtlich mehr als die Hälfte der 438 Gemeinden in Oberösterreich in rote Zahlen schlittern, schlug Michael Lindner von der SPÖ Mitte Februar Alarm: Das System der Gemeindefinanzierung stehe vor dem Zusammenbruch, warnte der für Kommunen mit SPÖ-Bürgermeistern zuständige Landesrat. An Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) richtet er die Forderung, die Landesumlage (derzeit 150 Millionen Euro) zu halbieren.