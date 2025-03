KAC im Halbfinale, Linz gegen Graz geht in Spiel 7

Bozen stellt Weichen früh auf Aufstieg

Im Duell zwischen dem VSV und Bozen ging es auch ruppig abseits des Eises zur Sache. Negativer Höhepunkt: In der Nacht auf Freitag wurde der Mannschaftsbus der in Villach nächtigenden Südtiroler beschmiert, die Reifen aufgestochen. Ermittlungen dazu sind im Laufen. Der HCB schloss im Spiel dort an, wo er beim 6:1 am Dienstag aufgehört hatte. Dustin Gazley beendete schon nach 59 Sekunden die Torsperre der Hausherren. Gazley assistierte auch beim zweiten Treffer durch Adam Helewka im Powerplay sechs Minuten später. Der VSV kam im ersten Drittel nur schwer in die Gänge und lief nach 26 Minuten schon einem 0:3 hinterher.