Halbfinale! KAC feiert schon wieder im Pustertal

Schon im Vorjahr hatte sich der KAC den Serien-Sieg in Bruneck geholt – damals mit dem 4:0 im Halbfinale. Jetzt fixierte die Truppe von Trainer Kirk Furey mit dem 3:1-Sieg das 4:2 im Viertelfinale und ist weiter. Lange hatten die Rotjacken dabei wenig Probleme. Raphael Herburger gelang früh per Abfälscher das 1:0 (7.), dann hatte man die Hausherren im Griff, ließ in den ersten zwei Dritteln nur neun Torschüsse der Gegner zu.