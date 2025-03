Kampfansage! Stefan Kraft segelt auf Platz zwei

Im Prolog für das Weltcup-Skifliegen von Vikersund am Samstag (17 Uhr) hat Stefan Kraft seine Segel-Qualitäten unter Beweis gestellt. Am Freitag markierte der Salzburger mit 226 Metern die drittbeste Weite, an Punkten überflügelte ihn nur der Slowene Domen Prevc, der nach 236 Metern landete.