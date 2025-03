Polizei soll Kirchengeher am Kreuzweg abzocken

Mit Abzocke-Vorwürfen sieht sich die Welser Stadtpolizei konfrontiert. Vor allem Kirchgänger beklagen, dass sie am Kreuzweg – so der Straßenname – zum Teil nicht rechtmäßig zur Kasse gebeten werden. Insbesondere an Sonntagen sollen die Ordnungshüter die Nebenstraße im Stadtteil Lichtenegg ganz genau ins Visier nehmen. Ein Welser Autofahrer und regelmäßiger Besucher des katholischen Gottesdienstes in der nahe gelegenen Zeltkirche erhielt seit Dezember gleich dreimal einen Strafzettel.