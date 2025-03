Habsburg rät Doohan: „Friss – oder du stirbst!“

Alex Wurz und Ernst Hausleitner sind in Melbourne auf sich allein gestellt. Ferdinand Habsburg kann beim Formel-1-Auftakt nicht für den ORF mitkommentieren. Er ist selbst im Rennstress. Nach dem Auftakt der Langstrecken-WM in Katar ist der Wiener ständig im Testeinsatz, dazwischen hatte er kurz Zeit, um in Wien als Markenbotschafter von Alpine Österreich vorgestellt zu werden. Dabei sprach er mit der „Krone“ über seine Saison – und jene in der Formel 1.