MotoGP: Sprint in Argentinien – ab 19 Uhr LIVE

Der Sieger des MotoGP-Auftakts vor zwei Wochen in Buri Ram in Thailand hieß wie schon im Sprint am Vortag Marc Marquez. Der nunmehrige Ducati-Pilot und sechsfache Weltmeister gewann vor seinem Bruder Alex (Gresini Ducati), Dritter wurde sein neuer Teamkollege Francesco Bagnaia.