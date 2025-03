Statt Kapuzinern ziehen Studenten im Kloster ein

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt hat massive Probleme mit Wohnraum für Studierende – es gibt schlicht zu wenig. Jetzt kommt Leben in die Sache: Mit mehreren Partnern ist es gelungen, ein neues Wohnheim im Zentrum der Stadt zu finden – in einem Kloster! In der Waaggasse 15 ist das Kapuzinerkloster untergebracht, „dort können heuer noch im Sommer 15 bis 20 Studierende einziehen“, sagt Ann-Catrin Feith von der Akademikerhilfe. Das Projekt wird in zwei Phasen abgewickelt: In der ersten werden bereits 2025 leistbare Wohnraum für eine kleine Anzahl an Studierende geschaffen.