Nach Drohung Verfahren gegen Schüler eingestellt

Klassenlehrer machte sich Sorgen

Ein besorgter Klassenlehrer hatte sich an die Polizei gewandt, weil er von bedenklichen Vorfällen in der Klasse gehört hatte bzw. ihm davon erzählt worden sei. Der 14-Jährige soll in den sozialen Medien damit gedroht haben, jemanden umzubringen und habe behauptet, er werde eine Waffe kaufen. Auch eine Lehrerin wurde zwischenzeitlich als Opfer geführt. Seiner Mutter soll der Jugendliche gesagt haben, dass er der Pädagogin etwas antun wolle.