Auner und Prommegger noch im Kampf um Slalomkugel

„Ich weiß, was ich in Winterberg zu tun habe und werde voll fokussiert an die Sache herangehen“, sagte Auner, der das Rennen in Davos gewonnen hat. „Ich bin als Vierter einer der Jäger, habe es aber trotzdem in der eigenen Hand“, meinte Prommegger. Der Italiener Maurizio Bormolini gewann die Gesamt- und Parallelriesentorlauf-Wertung.