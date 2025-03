Am Weg zu Bestzeit! Hütter kracht in die Fangnetze

Wie bitter ist das? Conny Hütter ging mit Startnummer 12 ins Rennen und griff die Bestzeit der Führenden Emma Aicher an. Und wie: Im oberen Teil stellte die ÖSV-Läuferin Aichers Fabellauf komplett in den Schatten. Die Steirerin lag voll auf Siegkurs, ehe sie kurz vor dem Schlussteil die Balance verlor und stürzte. Hütter krachte in die Fangnetze, sofort waren Helfer bei ihr.