US-Sonderzölle: Kanada schnürt Vergeltungspaket

Trump-Strategie wirft Fragezeichen auf

Seit seinem erneuten Amtsantritt im Jänner überzieht Trump zahlreiche Länder mit Zöllen oder droht damit. Er stört sich an den Handelsdefiziten seines Landes, will Unternehmen zu Investitionen in den USA bewegen und für mehr Schutz an den US-Grenzen sorgen. Im Fall von Kanada kokettierte er wiederholt damit, das Land annektieren zu wollen.