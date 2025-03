Handelskonflikt EU/USA: Österreich wenig betroffen

Die US-Stahl- und Aluminiumimporte, die seit dem heutigen Mittwoch in Kraft sind, treffen in Österreich insbesondere den Linzer Stahlkonzern voestalpine sowie den oberösterreichischen Aluminiumkonzern AMAG. Die voestalpine könne die Kosten durch die eigene Produktion in den USA großteils abfedern, sagte Oberhofer. Für amerikanische Unternehmen erhöhen sich durch die Zölle die Vorleistungspreise, die Wettbewerbsposition kann sich in weiterer Folge verschlechtern.