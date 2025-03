Was die Rückkehr der Kalten Progression bedeutet

Komplette Abschaffung wäre gerechte Lösung

Insgesamt führt das zu einer Mehrbelastung statt einer Entlastung des Faktors Arbeit. Kucsera plädiert dafür, die Kalte Progression endgültig komplett abzuschaffen, in der Schweiz ist das etwa der Fall. „Leider ist genau das eingetreten, was wir bei der teilweisen Abschaffung befürchtet haben“, so der Experte. Die Budgetkrise sei zwar offenkundig, doch der Staat sollte sich das Geld woanders holen – immerhin hat Österreich alles andere als ein Einnahmenproblem.