Hooligan-Razzia nach brutaler Attacke auf Fanzug

„Man hat diesen Ort gezielt ausgewählt“

„Mit der Razzia zeigen wir diesen Gewalttätern ganz klar, wir gehen konsequent gegen sie vor, Bahnstrecken sind kein Ort, an denen man sich zu Massenschlägereien verabredet und massive Gewalt ausübt“, so eine Sprecherin der Polizei. „Man hat diesen Ort auf freier Strecke offenbar gezielt ausgewählt, weil es da natürlich längere Zeit braucht, bis ausreichend Einsatzkräfte vor Ort sind. So konnten die Rostocker Angreifer wieder flüchten. Außerdem waren in dem attackierten Sonderzug aus Essen auch völlig friedliche Fans, darunter Familien und Kinder!“