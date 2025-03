Profi-Debüt mit 17! Louis wandelt auf Papas Spuren

Es waren nur 15 Minuten – doch sie reichten, um die Schlagzeilen in Italiens „Gazzetten“ zu fühlen. Denn am vergangenen Sonntag feierte beim Duell zwischen Spezia und Pisa ein gewisser Louis Buffon sein Debüt in der Serie B. Und somit niemand Geringerer als der Sohn einer Torhüter-Legende.