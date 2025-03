Waldbrand: Viele Österreicher unterschätzen Gefahr

Die anhaltende Trockenheit in diesem Winter mache die Lage in den Wäldern buchstäblich „brandgefährlich“, sagte Vorstandssprecher Georg Schöppl. Auf Rauchen und Feuermachen sollte komplett verzichtet werden. „Aber was wir nicht tun können, ist großflächig den Wald gießen (...). Wir sind von der Natur abhängig“. Wald bedeckt fast die Hälfte des österreichischen Staatsgebiets.