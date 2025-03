Österreicher schätzen Wald als Erholungsraum

„Umbau zu artenreichen Mischwäldern“

Die Befragten gaben an, dass sie den Wald zum Krafttanken und Abschalten, für Bewegung im Freien, aber auch als kühle Umgebung an Hitzetagen nutzen würden. Einige sehen die Klimakrise als Herausforderung für Österreichs Wälder. „Wir arbeiten mit aller Kraft weiter am Umbau der Wälder hin zu artenreichen Mischwäldern, die mit den klimatischen Bedingungen zurechtkommen und uns bei der Bewältigung der Klimakrise helfen“, sagte Andreas Gruber, ÖBf-Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz.