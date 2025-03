Ford Deutschland bekommt kräftige Finanzspritze

4000 Stellen fallen weg

Ford hatte im vergangenen November angekündigt, dass bis Ende 2027 in Europa ungefähr 4000 Stellen wegfallen sollen, 2900 davon in Deutschland und 800 in Großbritannien. Der Autobauer begründete das mit einer schwachen Nachfrage, hohen Kosten aufgrund der Umstellung auf E-Mobilität, erbittertem Wettbewerb und Regulierungen. Das Management appellierte an die politischen Verantwortlichen, die Transformation zur Elektromobilität stärker zu unterstützen.