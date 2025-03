Vermummte stürmen durch die Grazer Innenstadt

Wilde Verfolgungsszenen rund um den Kaiser-Josef-Platz: Vermummte Personen stürmen über den beliebten Marktplatz in der Grazer Innenstadt, Rauch ist zu sehen, vermutlich von Bengalen und Feuerwerkskörpern. Etliche Polizeifahrzeuge, mindestens zehn, sind bereits am Schauplatz. Passanten spazieren am Opernhaus entlang, Sekunden später werden Personen von der Polizei verfolgt. Was war da los?