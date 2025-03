Apeldoorn feiert Olympia-Star Lieke Klaver

Dabei profitierte sie davon, dass die Olympiasiegerin und Hallen-Weltrekordlerin Femke Bol heuer in der Halle auf Einzelrennen verzichtet und nur in der Staffel für Holland läuft. Aber egal! Sie sprang mit ihrem Goldlauf in die Brosche. Zum EM-Auftakt hatte Lieke Klaver schon mit der 4 x 400-m-Mixed-Staffel (mit Femke Bol) Gold gewonnen. Ihr dritter EM-Titel soll am Sonntag mit der Staffel über 4 x 400 der Frauen folgen, wobei Bol noch einmal als Schlussläuferin antritt …