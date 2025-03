„Materialschlacht“: Dusek gewinnt in Georgien

Für den 28-Jährigen, der auch den Auftakt in Cervinia für sich entschieden hatte, war es der insgesamt dritte Weltcuperfolg. Er gewann vor Adam Lambert (AUS) und Gesamtleader Eliot Grondin (CAN). Mit Elias Leitner und Lukas Pachner auf den Rängen vier und sechs kamen zwei weitere ÖSV-Leute in die Top 6.