„Wir machen Frauen Mut, ihr Leben zu gestalten“

„Krone“: In Wien leben mehr Frauen als Männer, eine dementsprechend wichtige Rolle haben sie in der Arbeitswelt. Sie beraten Frauen in der Hinsicht. Was sind Ihre Erfahrungen?

Monika Nigl: Das stimmt, und erfreulich ist, dass die Erwerbsquote seit 2008 leicht gestiegen ist und in Wien diese Quote um vier Prozent über dem österreichischen Durchschnitt – bei 76 Prozent – liegt. Weiters kann man beobachten, dass Teilzeit ein wichtiges Thema ist. In Wien beträgt der Anteil 45 Prozent, österreichweit 52 Prozent, was doch sehr viel mehr ist. Auch die Einkommenssituation ist für Wienerinnen besser.