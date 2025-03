Frauenwoche: Wie teilen Sie sich den Haushalt auf?

Michael Ludwig (SPÖ): Europaweit einzigartiger 24-Stunden-Frauennotruf 01/717 19, fünf Frauenhäuser, Kompetenzstelle gegen Cybergewalt & Initiativen wie „Ich bin dein Rettungsanker“ – einige Beispiele des dichten Gewaltschutznetzes, das wir stetig ausbauen. Besonders wichtig ist Prävention durch verstärkte Männer- & Bildungsarbeit, z. B. mit Schulprojekten wie „Respekt“.

Bettina Emmerling (NEOS): Keine Frau soll in Angst leben müssen. Wir haben die Mittel für den Gewaltschutz verdoppelt und ein fünftes Frauenhaus eröffnet. Doch Schutz allein reicht nicht. Wir setzen auf Prävention, klare Aufklärung in Schulen und gezielte Arbeit mit Burschen und Männern. Gewalt gegen Frauen beginnt oft, lange bevor sie sichtbar wird, deshalb bekämpfen wir sie an der Wurzel.

Karl Mahrer (ÖVP): Jede zweite Minute wird eine Frau in Wien Opfer von Gewalt. Wir fordern den Ausbau des Opferschutzzentrums der Wiener Polizei, mehr Präsenz in Unsicherheitszonen sowie gezielte Anti-Gewalt-Kampagnen in den betroffenen Communitys. Zudem müssen Präventionsprogramme verstärkt werden, um Gewalt bereits im Vorfeld zu verhindern.

Dominik Nepp (FPÖ): Wiens Straßen müssen endlich sicher werden. Mehr Polizeipräsenz ist hierbei das A und O, damit wieder ein Sicherheitsgefühl entsteht. Des Weiteren muss vonseiten der Stadtregierung endlich anerkannt werden, dass Zuwanderer aus dem arabischen Raum unsere Frauen und deren Rechte nicht akzeptieren. Ein Zuwanderungsstopp ist daher unumgänglich.

Judith Pühringer (Grüne): Als vorbeugende Maßnahmen setzen wir auf Bildungs- und Aufklärungsarbeit sowie einen Ausbau des Gewaltschutzes von Frauen, hier ist Alma Zadić als Justizministerin zum Glück schon viel gelungen. Zudem braucht es eine gezielte Kampagne, die sich an junge Burschen und Männer richtet, z. B. um Geschlechterklischees zu hinterfragen.