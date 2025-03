Ronaldo zu Ronaldo-Double: „Du bist hässlich“

Der Reihe nach: Aufwärmen. Ronaldo machte sich am Freitag gerade für das Spiel mit seinem Klub Al Nassr gegen Al Shabab in der Saudi Pro League reay. Auf der Tribüne erspähte er einen schieren Bewunderer seiner Künste. Der junge Mann gab sich sichtlich Mühe, seinem Idol möglichst nahe zu sein. Zumindest optisch. Die Haare seitlich kurzgeschoren, obendrauf eine Gel-Tolle, dazu markante Augenbrauen und ein Portugal-Team-Dress mit dem Ronaldo-spezifischen Siebener drauf. Wirklich beeindruckt hat der Auftritt den echte Ronaldo offenbar nicht. Beim lockeren Einlaufen kam der echte dem gefälschten Ronaldo so nahe, dass er ihm gut verständlich zurufen konnte: „Bro, du siehst nicht aus wie ich.“ Rannte weiter, drehte sich noch einmal um und schmunzelte: „Du bist sehr hässlich.“