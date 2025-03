Am Wochenende bestreiten erstmals seit 64 Jahren wieder Frauenauf der Streif in Kitzbühel Wettkämpfe. Vor den beiden Europacup-Super-G-Rennen erinnern sich Veronika und Elisabeth Aigner an ihr Kitz-Abenteuer im Vorjahr: „Wir hatten schon ordentlich Muffensausen“.