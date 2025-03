„Vier Dinge braucht Frau, um Karriere zu machen“

„Krone“: Sie haben mit Anfang 60 eine komplett neue Herausforderung gewagt und den Job als Chefin der BIG, der Bundesimmobiliengesellschaft, angenommen. Bitte, warum tut man sich das an?

Christine Dornaus: Die einen sagen „Warum tut man sich das an?“ Die anderen sagen: „Super, dass du das machst.“ Ich hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht für einen anderen Job. Aber ich hatte von außen eine Wahrnehmung zur BIG und zur Aufgabe. Das Handlungsfeld und die Verantwortung haben mich gereizt. So wie der Wiener Bürgermeister einmal gesagt hat, er hat den besten Job in der Politik, kann ich sagen, habe ich den besten Job in der Wirtschaft.