Luchs tappt bei Suche nach Partnerin in Fotofalle

„Nachweise von Luchsen in freier Wildbahn sind wirklich rar“, freut sich der italienische Wildbiologe Paolo Molinari über das Wildkamera-Foto, das im Gemeindegebiet in Kötschach-Mauthen in den Karnischen Alpen aufgenommen wurde. „Schade ist nur, dass die Bildqualität nicht sonderlich gut ist, denn die dunklen Flecken des Luchsfells sind einzigartig und wie ein Fingerabdruck, der uns helfen könnte, die Raubkatze zu identifizieren.“