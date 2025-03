Zahl der Spitalaufenthalte 2024 deutlich gestiegen

„Jahreszeitlich praktisch nie auf der sicheren Seite“

Wie schon in den vergangenen Jahren ist Oberösterreich wieder Spitzenreiter bei den FSME-Fallzahlen. Mit 49 hospitalisierten Patientinnen bzw. Patienten führt das Bundesland die Rangliste vor der Steiermark mit 22 und Salzburg mit 19 Fällen an. Die meisten Erkrankungen gab es wie bisher in den warmen Sommermonaten. Ungewöhnlich war allerdings, dass der Höhepunkt der Erkrankungen schon im Juni mit 48 Fällen stattfand. Die erste FSME-Erkrankung wurde im März registriert, die letzte im Dezember. „FSME entwickelt sich also mehr und mehr zur Ganzjahreserkrankung“, betonte Gattringer. „Jahreszeitlich auf der sicheren Seite ist man also praktisch nie. Das gilt übrigens auch für den Ort, an dem man sich befindet. Ganz Österreich gilt als Endemiegebiet, die Hotspots ändern sich laufend.“