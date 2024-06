Wiener Firma gelingt Durchbruch bei Borreliose

600.000 Erkrankungen jährlich

Die Entwicklung von Borreliose-Impfstoffen ist seit Jahrzehnten eine große Herausforderung. Jährlich erkranken in den USA etwa 476.000 Menschen an Borreliose, in Europa sind es rund 130.000 Patienten. Besonders betroffen sind Kinder und ältere Menschen, die viel Zeit in der Natur verbringen.