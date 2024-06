Bursche nach Zeckenstich auf der Intensivstation

Mehrmals pro Jahr werden an der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im Klinikum Klagenfurt kleine Patienten, die an FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) – also einer Entzündung des Gehirns bzw. der Hirnhäute – leiden, betreut. Verursacht wird diese Erkrankung durch Zecken.