Werden Karenzzeiten und Erziehung künftig bezahlt?

Trotz Bemühungen in Richtung einer gleichberechtigten Gesellschaft sind Frauen bis dato diskriminiert. Ein Hauptproblem ist laut SPÖ-Frauenreferentin Sara Schaar der sogenannte Gender Pay Gap: „Es ist noch immer so, dass Frauen in Kärnten um 12,8 Prozent weniger verdienen als Männer.“ Erklären lässt sich das, weil Frauen oft in schlechter bezahlten Berufen arbeiten oder seltener Führungspositionen besetzen. Komisch ist, dass ein Drittel dieses Prozentsatzes unerklärlich bleibt. Angesetzt wird genau hier. Verschiedene Programme und Projekte von Land, AMS und ÖGB sollen helfen.