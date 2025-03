Was war das? Bayern-Kicker von Tribüne auf Bank!

Ersatz-Torwart Ulreich hatte es sich am Mittwoch auf der Tribüne in München gemütlich gemacht und den starken Auftritt seiner Teamkollegen entspannt verfolgt – bis eine bittere Szene auch ihn nochmal aufschrecken sollte. Denn Stammgoalie Neuer verletzte sich, als er in 54. Minute, nach dem 2:0 von Jamal Musiala zur Mannschaft laufen wollte.