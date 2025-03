Irre! Schach-Star verkauft Jeans für 36.100 Dollar

Der Norweger hatte das Turnier in New York im Dezember in Jeans bestritten, was untersagt war. Carlsen erhielt zuerst eine Geldstrafe von 200 US-Dollar und ein Ultimatum, sich umzuziehen. Er weigerte sich, wurde disqualifiziert und kehrte nach Gesprächen mit dem Weltverband zur direkt danach stattfindenden Blitzschach-WM zurück.