Die Vorgeschichte: Titelverteidiger Manchester United ist am Sonntagabend im Achtelfinale des FA-Cups im Elfmeterschießen an Fulham gescheitert. Nach 120 Minuten war es am Sonntag 1:1 gestanden, United verschoss anschließend zweimal vom Punkt, eine tragische Figur: Joshua Zirkzee. Der versank danach in Tränen und war kaum zu trösten. Die hochemotionalen Bilder gingen um die Welt. Und eroberten Social Media im Sturm. Nach dem Spiel dann noch eine Portion von Zirkzee selbst, diesmal via Instagram. „Sorry, dass ich euch enttäuscht habe“, lässt er die Fans wissen: „Und danke für den unglaublichen Support.“