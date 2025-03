BMW investierte bei uns über eine halbe Milliarde!

Rekordinvestitionen, aber auch Warnungen

Über 569 Millionen Euro pumpte die BMW Group 2024 in den Standort Österreich – so viel wie nie zuvor. Doch trotz der Erfolge sieht Alexander Bamberger, Chef der BMW-Vertriebsgesellschaft, dunkle Wolken am Horizont: „Das automobile Ökosystem in Europa steht massiv unter Druck. Die Zulieferindustrie leidet.“ In der Folge stehen auch viele Jobs auf dem Spiel.