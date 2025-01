E-Automarkt wächst langsamer als erwartet

Prämien spielen eine Rolle

Auch in anderen europäischen Märkten wie Frankreich, Österreich, Italien, der Schweiz und Schweden ging es nach unten. „Aktuell zeigt sich, dass der globale E-Auto-Markt weiterhin stark von externen Faktoren abhängt“, sagte Jörn Neuhausen von Beratung „Strategy&“. So lasse sich der starke Absatz in China zum Jahresende auch durch „eine Art Abwrackprämie für den Kauf von E-Autos“ erklären.