Angriff auf Trinkgeld „ist nicht hinzunehmen“

Pulker: Nicht Mitarbeitern Geld wegnehmen

Für den Wirtschaftskammer-Spartenobmann, Gastronom und Hotelier Pulker kann das in Dienstleistungsbranchen aber nicht der Zugang sein. „Das Finanzministerium und die Krankenkassa können sich nicht hinstellen und den Mitarbeitern Geld für eine gute Leistung am Gast wegnehmen. Das geht einfach nicht.“ Auch wenn mit Karten bezahlt werde, müsse das so bleiben.